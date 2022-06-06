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عبداللهیان: المتبنون لمشروع القرار المعادي لايران مسؤولون عن تداعيات تهديداتهم

عبداللهیان: المتبنون لمشروع القرار المعادي لايران مسؤولون عن تداعيات تهديداتهم
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، المتبين للقرار المعادي لايران في مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بانهم مسؤولون عن كل تداعيات تهديداتهم، مؤكدا بان الاتفاق في فيينا في متناول اليد لو تحلت اميركا والدول الاوروبية الثلاث بالواقعية.

العالم - ايران

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر فجر الاثنين: تشاورنا مع جوزيب بوريل (مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي) حول المفاوضات لرفع الحظر وكيفية مواصلة المفاوضات.

واضاف: لو انتهج المتبون لمشروع القرار المعادي لايران في (مجلس حكام) الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) اسلوب التهديد فانهم مسؤولون عن كل تداعيات ذلك.

وقال امير عبداللهيان: نحن نرحب بالاتفاق الجيد والقوي والمستديم. الاتفاق في متناول اليد لو تحلت اميركا والدول الاوروبية الثلاث (المانيا وبريطانيا وفرنسا) بالواقعية.

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عبداللهیان: المتبنون لمشروع القرار المعادي لايران مسؤولون عن تداعيات تهديداتهم

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