الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٢:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول عسكري يمني يستهجن مغالطات تحالف العدوان فيما يتصل بملف تعز

مسؤول عسكري يمني يستهجن مغالطات تحالف العدوان فيما يتصل بملف تعز
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد اللواء الركن يحيى عبدالله الرزامي رئيس اللجنة العسكرية اليمينية الخاصة بنقاشات الأردن ان ما عجز تحالف العدوان عن تحقيقه خلال أكثر من سبع سنوات من العدوان والحصار لن يحصل عليه بالمفاوضات او بأي وسيلة أخرى.

العالم - اليمن

وافاد موقع "المسيرة" ان اللواء الرزامي استهجن التصريحات التي تناقلتها وسائل إعلام مرتزقة العدوان على لسان المشاركين في المفاوضات من الطرف الآخر بادعائهم عرقلة الجانب الوطني للمفاوضات الجارية في الاردن.

وقال : قدمنا مبادرة جدية بفتح ثلاث طرق في تعز بهدف انهاء معاناة المواطنين وتسهيل حركة المواطنين والمركبات بكل سلاسة.

مضيفا : لايوجد تجاوب صريح من الطرف الآخر مع هذه المبادرة الأمر الذي يضع الكثير من التساؤلات حول نية واهداف الطرف الآخر من المفاوضات الجارية.

وأشار الى استعداد الجانب الوطني لتنفيذ المبادرة التي تقدم بها من جانب واحد، بهدف التقدم في المفاوضات، داعيا ممثلي الأمم المتحدة للنزول مع اللجنة إلى محافظة تعز ومعاينة الواقع لإثبات جدية الجانب الوطني ومعرفة من الطرف المعرقل لفتح المنافذ الإنسانية.

وجدد حرص الجانب الوطني على تخفيف المعاناة عن أبناء تعز وكل أبناء الوطن ونؤكد أن الكرة بملعب الطرف الآخر ، معتبرا أنه يجب أن يدرك الطرف الآخر المسؤولية الإنسانية تجاه الشعب اليمني الذي يعاني وما زال من حصار وعدوان ظالم وغاشم.

روابط ذات صلة

الهدنة الأممية.. هل ترفع الحصار وتوقف العدوان عن اليمن؟ 

تحقيق لواشنطن بوست يؤكد الدور الأمريكي في قصف اليمن

الحوثي يحذر من خطوة خطيرة سيقدم عليها التحالف خلال الهدنة

اليمن: منظمة 'إنسان' تدين جرائم العدوان بحق المسافرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول عسكري يمني يستهجن مغالطات تحالف العدوان فيما يتصل بملف تعز

عضو بالكونغرس يحث بايدن على عدم زيارة السعودية

عبداللهیان: المتبنون لمشروع القرار المعادي لايران مسؤولون عن تداعيات تهديداتهم

زاخاروفا تعلق على إغلاق دول أوروبية أجواءها أمام طائرة لافروف

حزب الله: لن نسمح لاسرائيل بالتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها

اوليانوف: اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون متوترا