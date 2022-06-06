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المشاط: إذا استمر تعنت العدوان فإننا سنعلن عن مبادرة من جانب واحد لفتح الطرقات

المشاط: إذا استمر تعنت العدوان فإننا سنعلن عن مبادرة من جانب واحد لفتح الطرقات
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط أمس الأحد ، وزير الإدارة المحلية علي القيسي.

العالم - اليمن

وناقش اللقاء الأوضاع في مختلف المحافظات ومستوى الأداء الخدمي والتنموي وجهود السلطات المحلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللقاء الحرص على فتح الطرق لتخفيف معاناة المواطنين في تعز وبقية المحافظات، والتي تسبب بها العدوان ومرتزقته، وتعنتهم ورفضهم لأي حلول تطرح.

وفي اللقاء، أكد المشاط، أن أبناء محافظة تعز أتضحت لهم الصورة اليوم بأن العدوان ومرتزقته يحرصون على استمرار معاناتهم التي افتعلوها كونها باتت تمثل لهم مصدراً للدخل غير المشروع.

وقال المشاط” نؤكد أننا سنكون مع كل ما يخفف المعاناة عن إخواننا من أبناء محافظة تعز وبقية المحافظات، وإذا استمر تعنت العدوان ومرتزقته فإننا سنعلن عن مبادرة من جانب واحد”.

وأشاد المشاط بجهود المحافظين في إنجاح المراكز الصيفية وكذا مستوى الإقبال الكبير عليها.. منوها بجهودهم في تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظات رغم شحة الإمكانيات في ظل استمرار العدوان والحصار السعودي على الشعب اليمني.

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