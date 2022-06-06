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الأزهر يصدر بيان ناري رداً على الإساءة إلى النبي محمد (ص)

الأزهر يصدر بيان ناري رداً على الإساءة إلى النبي محمد (ص)
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أدان "الأزهر الشريف" في مصر ما نشره المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا في الهند من تطاول في الحديث عن رسول الله محمد (ص).

العالم - مصر

وجاء في بيان الأزهر الصادر يوم الأحد: “إذ يعد ما قاله هذا الجاهل المستهتر بعظماء الإنسانية سخفًا من القول الذي يُردِّدُه بين الحين والآخر كل حاقد على الإسلام والمسلمين، فإنه يؤكد في الوقت نفسه أن مثل هذا التصرف هو «الإرهاب» الحقيقي بعينه، الذي يمكن أن يُدخل العالم بأسره في أزمات قاتلة وحروب طاحنة، ومن هنا فإن على المجتمع الدولي أن يتصدَّى بكل حزمٍ وبأس وقوَّة لوقف مخاطر هؤلاء العابثين”.

وأكد الأزهر أن ما يلجأ إليه بعض المسؤولين السياسيين أخيرا من إساءة للإسلام وإلى نبيه الكريم، نبيِّ العفة والأدب والطهارة، لكسب تأييدِ أصوات في انتخابات الأحزاب، وتهييج مشاعر أتباعهم ضد المسلمين- هو دعوة صريحة للتطرف وبث الكراهية والفتنة بين أتباع الأديان والعقائد المختلفة، وهو أمر لا يصدر إلا من دعاة التطرف وأنصار الكراهية والفتنة؛ وأعداء سياسة الحوار بين أتباع العقائد والحضارات والثقافات المختلفة.

ودعا الأزهر العالم المتحضر أن يقف بالمرصاد لأمثال هؤلاء المتاجرين بالأديان والمقامرين بالقيم الإنسانية العليا في بورصة الانتخابات والسياسة.

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