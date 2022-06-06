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العامري يدعو جميع الاطراف الى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن

العامري يدعو جميع الاطراف الى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري ، الاحد، جميع الاطراف الى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، مبيناً أن الانسداد السياسي أمر طبيعي.

العالم-العراق

وقال العامري خلال ندوة حوارية مع نواب كتلة بدر النيابية، إن "المشاكل السياسية تستمر نتيجة هيمنة دكتاتورية النظام السابق لمدة طويلة"، معتبراً أن "الانسداد السياسي امرا طبيعيا والمكونات العراقية لديها تخوف لضمان مستقبلها".

وأضاف الأمين العام لمنظمة بدر أن "المحكمة الاتحادية أجازت تقديم مقترحات قوانين داخل مجلس النواب"، مشدداً على "الالتزام بالدستور لانه المخرج لجميع العقبات".

ولفت العامري الى أن "عدم تشريع الموازنة هو التفاف على قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز في الاقليم"، مشدداً بالقول "يجب تفعيل الرقابة على الاموال في حكومة تصريف الاعمال".

ودعا جميع الاطراف الى "تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن"، لافتاً الى أن "العراق يعاني تراجع في الزراعة نتيجة شح المياه وندعو الى تضييق الخناق على تركيا لحل الازمة".

الى ذلك، اعتبر العامري أن "قانون تجريم التطبيع خطوة جيدة وقرار شجاع وكبير ونقدم الشكر لمجلس النواب ويجب عدم التشكيك من قبل البعض في تشريع قانون تجريم التطبيع".

وفي شأن آخر، قال العامري إن "نتائج الانتخابات جاءت بشرعية من المحكمة الاتحادية ونحن نؤمن بقراراتها ويجب الالتزام بها"، مضيفاً أن "قرارات المحكمة الاتحادية هي الفيصل في حل القضايا رغم التشكيك في نتائج الانتخابات".

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