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وزير أوقاف الأردن: لا أحد يملك حق إعطاء شراكة لغير المسلمين بالأقصى

وزير أوقاف الأردن: لا أحد يملك حق إعطاء شراكة لغير المسلمين بالأقصى
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن محمد الخلايلة إن الوزارة تابعت بقلق شديد ما جرى يوم أمس الأحد في المسجد الأقصى.

العالم - الاردن

وذكر محمد الخلايلة أن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف وأدائهم طقوسا تلمودية في باحاته، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية واستمرار حالة الاستباحة وتدنيس المسجد الاقصى والانتهاكات غير المسبوقة والمرفوضة شرعا وشريعة، لن تقدم ولن تؤخر في هوية المسجد الأقصى.

وشدد الوزير على أن لا أحد من المسلمين أو غيرهم يملك حق إعطاء أي شراكة لغير المسلمين في مسجدهم.

واعتبر الخلايلة أن ممارسات المستوطنين في المسجد الأقصى إنما هي نتيجة لما تقوم به سلطة الاحتلال من رعاية ودعم وتشجيع للتطرف اليهودي ووصفه بأنه انتقاص لحق المسلمين الخالد المطلق في الأقصى الشريف.

وختم وزير الأوقاف بيانه بالقول: "إن الأردن بوصايته الهاشمية المباركة والعالم الإسلامي أجمع متمسكون بحقهم الرباني الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف النابع من نص قرآني وعقيدة إسلامية صحيحة يساندهم في ذلك التاريخ والقانون والقرارات الدولية التي اعترفت بحق المسلمين وحدهم في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته، وأن هذا الحق لا تشاركهم ولا تقاسمهم فيه ملة أخرى من الناس".

المصدر: روسيا اليوم عن وسائل إعلام أردنية

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