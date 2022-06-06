أبرز الملفات السياسية والاقتصادية في المغرب العربي

العالم - المغاربية

وفي الجزء الأول قالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي ان تحريك الملف السري لحركة النهضة في تونس قضائيا تمت بعد اثارة للنيابة العمومية بطلب من وزارة العدل.

وأضافت انه تم تحجير السفر على اربعة وثلاثين شخصا من اعضاء حركة النهضة بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.

الزميلة منيرة شريفي أشارت الى ان حركة النهضة تقول بان تحريك هذا الملف يأتي من أجل غايات سياسية ومن أجل ضرب الحركة.

من جهته قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان قانون الاستثمار الجديد له آمال كبيرة تعلق عليها السلطات الجزائرية بعد سنوات عجاف فيما يخص هذا الملف.

وأضاف ان الاقتصاد الجزائري كانت تتحكم به عصبة من رجال الاعمال تنتمي الى منظمة رجال الاعمار التي كان يترأسها علي حداد، أحد أكبر الفاسدين القابع الآن في السجن.

الزميل توفيق تيقرين أضاف ان موضوع تدخل المال الفاسد والساسة الفاسدين هو لب القانون الاستثمار الجديد في الجزائر.

وفي الجزء الثاني قال رئيس المؤتمر العربي العام خالد السفياني ان تفاقم التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الاسرائيلي في مجالات متعددة يأتي ضمن محاولات الاحتلال والادارة الأميركية لجمع اعتراف عربي وإسلامي بالكيان المحتل.

وأضاف ان هناك خطورة كبيرة في مجال التعليم بالمغرب مستقبلا مشيرا الى ان هناك اطروحة في المستقبل لجعل الطفل المغربي يقتنع بفكرة وجود الكيان الصهيوني وشرعيته وضرورة التعاون مع.

خالد السفياني أضاف ان الاطروحة الخطيرة التي سوف يدخلها الكيان في نظام التعليم المغربي ربما تحرّف الحقيقة بشأن الحقوق الفلسطينية عبر تأسيس ما سمى بجمعيات التسامح بالمدارس وهي تصب لصالح التغلغل الصهيوني في المجتمعات العربية.

من جهته وصف البرلماني السابق في المغرب الدكتور عبد الصمد بلكبير توقيع اتفاقيات تعاون مع الاحتلال بالجريمة.

وأضاف ان الشعب المغربي يخشى أن يصل التطبيع الذي يعتبر جريمة كبيرة الى الضمير المغربي والثقافة والعقل والوجدان المغربي.

الدكتور عبد الصمد بلكبير أكد ان على الشعب المغربي ان يكون حذرا من تداعيات هذا التطبيع لأن الهدف هو أبعد من ذلك.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

https://www.alalam.ir/news/6210533/

https://www.alalam.ir/news/6210543