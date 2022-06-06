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الإمام الخميني والبواعث النهضوية.. الجزء الثاني

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

تطرق برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت الى شخصية الامام الخميني الراحل في الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لرحيله.

العالم - نوافذ

وقال ضيف الحلقة الباحث في القضايا الإقليمية والدولية الدكتور طلال عتريسي ان الحديث عن الامام الخميني (قدس سره) سواء في ذكرى وفاته أو في أي مناسبة أخرى هو حديث عن انتصار الثورة الاسلامية في إيران.

وأضاف ان الامام الخميني كان نمودجا غير مسبوق في الثورات التي شهدها العصر الجديد وان ثورته كانت هي الثورة الأكمل والأصح والادق لأن من خلالها حارب الفساد والشيطان الاكبر في العالم وهي الولايات المتحدة الأميركية.

الدكتور طلال عتريسي أشار الى ان الامام الخميني كان لا يخاف من التغيير عبر رؤيته المختلفه للأحداث.

من جهته قال الباحث في العلوم السياسية والقانون الدولي الدكتور علي فضل الله ان الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه دمج في ثورته تسمية "الجمهورية" التي هي تسمية غربية و"اسلامية" وهي ما جاء بها حصرا حتى أصبحت بلاده جمهورية إسلامية يحتذى بها.

وأضاف ان ثورة الامام الخميني ابهرت العالم في وقتها وحتى الآن حيث ان الفلاسفة الغربيين قالوا بأن هذه الثورة اعادت الروح الى السياسة.

الدكتور علي فضل الله أشار الى ان الامام الخميني انتصر مع الناس على قوة هائلة ولم يكل هناك شخص يتوقع بأن الثورة الاسلامية تنتصر هكذا.

بدوره قال الباحث الإسلامي الشيخ عقيل الكاظمي ان ما بين العرفان والزهد الذي اجتمع به الامام الخميني رضوان الله عليه هو قائدا حازما متابعا قياديا ذو بعد استراتيجي ونظرة عميقة.

وأضاف ان الامام الخميني ما بين ان يكون استاذا في الحوزة العلمية يهتم بالفقه والاصول والتفسير هو كان يهتم العالم الخارجي، في السياسة، ما يحص في فلسطين والعراق وإيران، بل في كل بقاع الأرض.

الشيخ عقيل الكاظمي أكد انه من يقرأ كتب الامام الخميني رضوان الله عليه في العرفان يجد انه يكتب بطريقة جديدة ويقدم ما يريد ان يقدمه للقارئ بطريقة بسيطة، يستفيد منها الجميع.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. طلال عتريسي – باحث في القضايا الإقليمية والدولية

د. علي فضل الله – باحث في العلوم السياسية والقانون الدولي

الشيخ عقيل الكاظمي – باحث إسلامي

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