الإمام الخميني والبواعث النهضوية.. الجزء الأول

العالم - نوافذ

قائد طرح إسلاما لا يقع أسير التحجر ولا أسير الانتقائية.. قضيته الأساس سيادة البلاد بيد الشعب، فالشعب هو الذي ينتخب والشعب هو الذي يريد. لذا كان محط آمال المستضعفين، جميع المستضعفين على هذه البسيطة، من مسلمين وغير مسلمين.

هو الإمام روح الله الموسوي الخميني (قدس سره) الذي رأى فيه البعض بانه هبة سماوية لأهل الأرض كأنه أحد أنبياء العهد القديم.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى شخصية الامام الخميني الراحل في الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لرحيله.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. طلال عتريسي – باحث في القضايا الإقليمية والدولية

د. علي فضل الله - العلوم السياسية والقانون الدولي

الشيخ عقيل الكاظمي – باحث إسلامي