بريطانيا تعلن افتتاح سفارتها لدى ليبيا

العالم - ليبيا

وعبرت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هوريندال، عن سعادتها وفخرها بإعادة افتتاح السفارة. وقالت في تغريدة على حساب السفارة بـ"تويتر"، إن "إعادة افتتاح السفارة دليل على التزام المملكة المتحدة بليبيا".

وأكدت السفيرة مواصلة العمل مع الليبيين والأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة الليبية.

ونتيجة للحرب الأهلية التي اندلعت عام 2014، غادرت أغلب السفارات المعتمدة في ليبيا العاصمة طرابلس، ومن ضمنها السفارة البريطانية في أغسطس/آب من ذات العام، فيما مارست أعمالها من الجمهورية التونسية "الأقرب للغرب الليبي حيث العاصمة".

وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار سنة 2020، وعقب توحيد السلطة التنفيذية بداية 2021، بدأت سفارات عديدة في العودة إلى مقراتها في طرابلس، وفتح بعضها قنصليات في مدينة بنغازي.

وعبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عن سعادته بانضمام بريطانيا إلى الدول التي أعادت فتح سفارتها منذ السنة الماضية بعد إغلاق دام سنوات.

وأكد الدبيبة عبر حسابه في "تويتر" ضرورة أن "ينعكس ذلك على تقديم خدمات أفضل للمواطنين الليبيين الراغبين في الحصول على التأشيرات والخدمات، فضلا عن إسهام ذلك في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".