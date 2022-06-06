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مسؤول عسكري: معداتنا ستبقى في مكان حادث ابادان حتى انتهاء العملیات

مسؤول عسكري: معداتنا ستبقى في مكان حادث ابادان حتى انتهاء العملیات
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد قائد مقر الجيش في جنوب غرب ايران العميد " حمزة بیدادي" أن معدات الجيش سوف تبقى في مكان حادث انهيار مبنى متروبل في مدينة ابادان حتى انتهاء العملیات مشددا على ان قوات الجيش توجهت الى مكان الحادث بشكل طوعي منذ اللحظات الاولى للحادث.

العالم - ایران

وقال المسؤول العسكري في هذا الحديث: ان اللواء 72 الذي يرابط في معسكر (دج) والقوات البحرية في قاعدة خرمشهر بدأت بالعمل بصورة طوعية في تقديم الدعم والمساعدة للقوات الشعبية الاخرى لمساعدة المواطنين وانقاذهم من تحت الانقاض.

واضاف قائلا: ان هذه القوات وبعد وصولها الى مكان الحادث باشرت العمل بازالة الانقاض من خلال استخدام المعدات التي كانت لديها فيما عملت في موضوع توفیر المواد الغذائية ومياه الشرب للمواطنين ورجال الاغاثة.

وشدد قائد مقر الجيش في جنوب غرب ايران على ان مجموعة من المعدات الهندسية للجيش تم ايفادها الى المنطقة حسب احتياجها موضحا ان شركة النفط وجمعية الهلال الاحمر ورجال الاطفاء وهذا المقر يشاركون في معداتهم لخدمة المواطنين.

واستطرد هذا المسؤول العسكري قائلا: ان الجيش شارك بصورة فاعلة في عملية ازالة الانقاض في هذا الحادث المؤلم وانقاذ المواطنين ولازال يواصل هذه المشاركة في الوقت الحاضر وسيبقى في مكان الحادث الى اي وقت يتطلب ذلك.

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مسؤول عسكري: معداتنا ستبقى في مكان حادث ابادان حتى انتهاء العملیات

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