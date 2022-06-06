الكشف عن محادثات فرنسية مع أبو ظبي لاستبدال النفط الروسي

العالم-اوروبا

وكشف وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، اليوم، لإذاعة «أوروبا 1» وقناة «سي نيوز» عن هذه المحادثات، مؤكداً أنها «جارية بالفعل مع الإمارات» في سبيل بحث باريس عن «بدائل من واردات الغاز أو الديزل من روسيا».



وأشار لومير إلى أنّ أبو ظبي يمكن أن تكون «على الأقل بديلاً موقتاً من النفط والديزل الروسيين».

وكان قد أقرّ الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي، رسمياً الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا من أجل تجفيف منابع تمويل حربها ضد أوكرانيا.



وفي تصريحات مفوّض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، لإذاعة «أوروبا 1» في وقت سابق اليوم، أكد أنه «سيتعين أيضاً، التخلي عن الغاز الروسي»، في ظلّ الزيادة المرجوة في واردات الغاز الطبيعي المسال، من الولايات المتحدة وقطر.