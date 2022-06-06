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السعودية تصدر بيانا يدين الإساءة للنبي محمد (ص)

السعودية تصدر بيانا يدين الإساءة للنبي محمد (ص)
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعربت السعودية عن شجبها واستنكارها لتصريحات المتحدثة باسم حزب ب"هاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند والذي يتزعمه رئيس الوزراء "ناريندرا مودي"، وذلك بعد تصريحات "مسيئة" للنبي محمد(ص).

العالم - السعودية

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية السعودية: "تعرب وزارة الخارجية عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، من إساءة للنبي محمد..وتؤكد رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة".

وأضافت الخارجية في بيانها: "كما ترحب وزارة الخارجية بالإجراء المتخذ من حزب بهاراتيا جانات بإيقاف المتحدثة عن العمل، وتجدد الوزارة التأكيد على موقف المملكة الداعي لاخترام المعتقدات والأديان".

وقد أعلن حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند، الأحد، تعليق عمل المتحدثة باسم الحزب "نوبور شارما"، وطرد زميلها "نافين كومار جيندال"، المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية إثر تعليقات مسيئة عن النبي محمد أثارت غضبا واسعا.

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