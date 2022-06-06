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وزارة الدفاع الصينية تتهم كندا بالتعرض لأمنها من خلال تكثيف استطلاعاتها الجوية وتتوعدها باتخاذ إجراءات للتعامل معها

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

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