أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين06 يونيو2022

اطلاعات ..

القائد .. الأعداء لن يستطيعوا تحريض الشعب ضد النظام الإسلامي أبدا

جمهوري اسلامي ..

وزارة الخارجية.. الجزر الثلاث في الخليج الفارسي جزء لايتجزأ من التراب الإيراني إلى الأبد

جوان ..

أمريكا والترويكا الأوروبية تعدان مشروع قرار ضد إيران بمجلس الحكام, والصين وروسيا لاتؤيدان

حمايت ..

هلع بالكيان الصهيوني من وجود مئة ألف صاروخ بترسانة حزب الله لبنان

رسالت ..

الجيش التركي يجرى مناورات مشتركة مع تنظيمات إرهابية بشمال سوريا

سياست روز ..

دمشق تندد بشدة بالتهديدات التركية بشأن القيام بعمليات عسكرية جديدة بشمال سوريا

ايران ..

رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت يحذر من قرب إنهيار الكيان الصهيوني من الداخل

ابرار..

المتحدث بإسم الخارجية .. إيران ترحب بموافقة الأطراف المعنية بتمديد الهدنة باليمن

خراسان ..

الحشد الشعبي يوجه ضربات قاصمة للشراذم الداعشية بمحافظة ديالى شرق العراق

آرمان ملي ..

الرئيس الروسي يلوح بتصعيد العلميات العسكرية في حالة إرسال الغرب صواريخ لأوكرانيا

كيهان ..

كوريا الشمالية تجري تجربتها الصاروخية الثامنة عشرة منذ مطلع هذا العام

مردم سالاري ..

أمريكا تتراجع مقابل الصين .. لا نفكر بالإعتراف بإستقلال تايوان

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

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رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( الأوربيون واللعبة الخطرة بفيينا )..كشفت التصريحات الاخيرة التي ادلى بها المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "جوزيب بوريل " عن واقع قيام اوروبا بلعبة خطرة في مفاوضات فيينا , فهذا المسؤول حذر من تضاؤل احتمال توصل المفاوضات لنتائج ايجابية لكنه ترك الباب مؤاربا بنفس الوقت باشارته لمواصلة الترويكا الاوروبية لجهودها لانقاذ الاتفاق النووي .

ولكن هذه..الجهود الأوروبية المزعومة تجسدت بالتواطؤ مع أمريكا بإعداد مشروع قرار يدين إيران بمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ان ما تريده الترويكا الاوروبية وامريكا هو دفع ايران لتقديم تنازلات بمفاوضات فيينا, عبر اصدار قرار ضدها بمجلس الحكام كمقدمة لاعادة موضوع البرنامج النووي الايراني لمجلس الامن لفرض عقوبات دولية. وهذا هو مفهوم الجهود الاوروبية.

كيهان ..

في مقالها ( أردوغان ومواصلة الإحتلال التركي لشمال سوريا ) كتبت صحيفة كيهان .. الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اكد مرة اخرى على عزم انقرة على القيام بعمليات عسكرية جديدة في شمال سوريا.

أردوغان كرر الذريعة القائلة إن ضرورات إقامة منطقة آمنة مقابل تهديدات الجماعات الكردية المسلحة تحتم القيام بهذه العمليات ولكن كشف ابداء التنظيمات الارهابية المسلحة المدعومة من انقرة في شمال سوريا عن استعدادها للمشاركة بهذه العمليات التركية الجديدة عن مدى خطورة هذا المخطط الذي يستهدف عمليا فرض انتدابا تركيا على مناطق واسعة بشمال سوريا وربما كمقدمة لابتلاعها.

دمشق نددت بشدة بهذا المخطط التركي وحذرت من التبعات الخطيرة التي ستترتب عن انتهاك السيادة الوطنية السورية.

عصر ايرانيان ...

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان (سنتصدى للتهديدات والقرصنة والحظر) ..اشارة القائد في خطابه الاخير لموضوع احتجاز الناقلتين اليونانيتين بالخليج الفارسي , تعكس مدى اهمية الموضوع بالنسبة لايران ومدى عزم بلادنا على التصدي لاية تهديدات واعمال سرقة وقرصنة تستهدف مصالحها الوطنية.

إن الغرب يتعمد التعتيم على واقع إنتهاك اليونان للقوانين الدولية بمصادرة حمولة نفطية إيرانية من ناقلة روسية وتسليمها لأمريكا فالاعلام الغربي يحاول الايحاء بان ايران انتهكت القانون الدولي باحتجازها للناقلتين اليونانيتين وبدلا من تسليطه الضوء على اصل المشكلة المتمثلة بارتكاب اليونان لقرصنة بحرية وسرقتها لشحنة نفطية ايرانية وتسليمها لامريكا .

ان احتجاز بلادنا للناقلتين جاء ردا على تلك الجريمة ودفاعا عن حقوق ومصالح ايران المشروعة . وبلادنا لن تتهاون ابدا في التصدي لاية تهديدات ومهما يكن مصدرها لمصالحها الوطنية .

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن الحرب الاوكرانية في مقالها ( جنون الحرب ).. الحرب الاوكرانية انهت مئة يوم من دون ان تطفو اية مؤشرات على السطح حول قرب انتهاءها وتوقفها .

فامريكا تعتزم ارسال صواريخ متطورة بعيدة المدى للجيش الاوكراني , وبريطانيا ترى بأن المقترحات الداعية لحلول وسط باوكرانيا تنازلا مقابل روسيا , والمستشار الالماني يؤكد ضرورة مواصلة اوكرانيا للحرب لالحاق هزيمة ببوتين وروسيا .

إن القوى الغربية مهتمة في الواقع بإستنزاف روسيا بأوكرانيا وليس بإيجاد أية أرضيات واقعية لوقف هذه الحرب المدمرة.

وكل هذه المواقف التصعيدية الغربية تتجاهل تحذيرات الرئيس الروسي نفسه من ان روسيا سترد بحزم . ان مايحدث يعكس تفاقم حمى الحرب بالعالم الغربي على خلفية الازمة الاوكرانية رغم المخاطر الرهيبة التي قد تنجم في حالة خروج الاوضاع عن السيطرة.

جمهوري اسلامي ..

سلطت صحيفة جمهوري اسلامي الضوء على تأكيد محافل بفلسطين المحتلة بأن ( السعودية تقترب من فتح أجوائها للطائرات " الإسرائيلية ") وجاء في تقرير للصحيفة ..ازاحت محافل اعلامية بتل ابيب الستار عن وجود مشاورات سعودية " اسرائيلية " امريكية لتعبيد الطريق امام انضمام الرياض لقاطرة التطبيع .وحسب هذه المحافل في الخطوة الاولى بهذا المسار..

ستعمد السعودية لفتح أجوائها أمام طائرات الكيان مقابل إعترافه بسيادتها على جزيرتي تيران والصنافير بالبحر الحمر ويبدو ان الكيان الصهيوني يراهن على ذلك لتغيير المعادلات والتحالفات الاقليمية بانضمام السعودية لاتفاق ابراهيم بعد الامارات والبحرين.

خراسان ..

طرحت صحيفة خراسان رؤية مختلفة حول الحرب التي تشنها روسيا على اوكرانيا وكتبت في مقالها ( الوجه الحقيقي للغرب مقابل زيلينسكي )..مع تقدم القوات الروسية في اقليم دونباس شرق اوكرانيا واحتمال مواصلة تقدمها على امتداد السواحل الاوكرانية على البحر الاسود.

يشعر الرئيس الأوكراني بالإحباط إزاء تصاعد بعض الأصوات بالغرب تدعو لتنازلات أرضية أوكرانية لروسيا لوقف الحرب ان الغرب عمل على تشجيع الرئيس الاوكراني بالمال والسلاح لمواصلة الحرب مقابل روسيا لاضعاف واستنزاف الاخيرة, ولكن يبدو ان هناك من بات يعتقد في الغرب بأن الحاق هزيمة بروسيا باوكرانيا بات هدفا محفوفا بمخاطر رهيبة وانه من الافضل ان تتنازل اوكرانيا واذا ما ارادت البقاء في الخارطة عن اجزاء من اراضيها لروسيا , وبذلك كشف الغرب عن عمق برغماتيته الامر الذي فجر غضب زيلينسكي المحبط.