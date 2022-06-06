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باحث إسلامي: الإمام الخميني قائد حازم وقيادي ذو بعد إستراتيجي

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال الباحث الإسلامي الشيخ عقيل الكاظمي ان ما بين العرفان والزهد الذي اجتمع به الامام الخميني رضوان الله عليه هو قائدا حازما متابعا قياديا ذو بعد استراتيجي ونظرة عميقة.

العالم – خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان الامام الخميني ما بين ان يكون استاذا في الحوزة العلمية يهتم بالفقه والاصول والتفسير هو كان يهتم العالم الخارجي، في السياسة، ما يخص في فلسطين والعراق وإيران، بل في كل بقاع الأرض.

الشيخ عقيل الكاظمي أكد انه من يقرأ كتب الامام الخميني رضوان الله عليه في العرفان يجد انه يكتب بطريقة جديدة ويقدم ما يريد ان يقدمه للقارئ بطريقة بسيطة، يستفيد منها الجميع.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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باحث إسلامي: الإمام الخميني قائد حازم وقيادي ذو بعد إستراتيجي

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