كيف سيتعاطى لبنان الرسمي مع  الاعتداء الصهيوني على الحدود البحرية

العالم - لبنان

لقد طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قيادة الجيش تزويده المعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه، فيما دعا رئيس حكومة تصريف الأمم المتحدة وجميع المعنيين إلى تدارك الوضع وإلزام العدو الإسرائيلي بوقف استفزازاته مؤكدًا أنّ الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه، ومحذرا من تداعيات أي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الأميركي، التي بات استئنافها أكثر من في موازاة المواقف الرسمية السياسية، عاد الحديث مجددا عن المرسوم 6433، على اعتبار أكثر من خبير ومعني في ملف النفط والغاز.

أن قطع الطريق على العدو الإسرائيلي البدء بالحفر في حقل كاريش، يستوجب مسارعة لبنان الرسمي إلى تعديل هذا المرسوم اليوم قبل الغد وإرساله إلى الأمم المتحدة، وإذا تعذر على الحكومة الاجتماع لكونها حكومة تصريف أعمال، من الملح أن يدعو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس الدفاع الأعلى للاجتماع في الساعات القليلة المقبلة واتخاد القرارات المناسبة لمواجهة "اسرائيل" ومنعها من العمل في المنطقة المتنازع عليها بين الخطين 23 و29، وهذا كله يتطلب موقفا موحدا يقطع الطريق على استفادة "اسرائيل" من التخبط في الموقف اللبناني والذهاب بعيدا في عمليات الاستكشاف والتنقيب والتي قد تطال حقولا أخرى (جزء من حقل قانا). علما ان معادلة حقل قانا مقابل حقل كاريش طرحت بقوة في الأشهر الماضية من قبل هوكشتاين.

يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية زياد ناصر الدين لموقع لـلبنان24 إن ما تقوم به "اسرائيل" يشكل اعتداء على المنطقة البحرية اللبنانية بشكل مباشر. فالخط 29 حدده الجيش ، والمطلوب من الدولة التي تعتبر أن الخط 29 خط تفاوض وتنطلق منه لتحصيل الحقوق، اتخاد القرار بتعديل المرسوم 6433، خاصة وأن معظم الدراسات التي تربط البر مع البحر تشير إلى أن الخط 29 هو خط لبناني وبالتالي فإن مساحة 1430 كلم في البحر هي جزء أساسي من الحقوق اللبنانية، وهذا يعني ان هناك احتلالا للبحر بعدما سقط احتلال البر.

كل ذلك، يؤشر بحسب ناصر الدين، إلى أن ملف الترسيم سيكون ساخنا جدا في الأسابيع المقبلة، وهناك تقارير أكدت أن الحفار سيعمل أفقيا وعموديا في حقل كاريش، مع إشارته إلى أن التعويل على الدور الأميركي في غير مكانه. فـ"اسرائيل" لا تقوم بأي عمل من دون التنسيق مع واشنطن التي تعتبر طرفا في المفاوضات وليست وسيطا عادلا، نظرا لاهتمامها المطلق بزيادة حصة "اسرائيل" من الغاز الذي لا يتوفر في حقولها بالكميات الكبيرة، على عكس البلوكات اللبنانية الغنية بالغاز الذي يشكل عاملا اساسيا في الحرب الأميركية ضد روسيا.

ورأى مصدر مطّلع أنّ دخول السفينة "ENERGEAN POWER" لإنتاج الغاز الطبيعي إلى حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان و"اسرائيل" وقطعها الخط 29 لا يقاوم بالإدانة والتقدُّم بشكوى ضد "اسرائيل" أمام الأمم المتحدة، وإنما بتوقيع المرسوم الذي يراد منه تعديل الحدود البحرية للبنان، لتشمل الخط 29، بدلاً من الخط 23 الذي سبق للحكومة اللبنانية أن تقدّمت به عام 2011 للأمم المتحدة.

وشدّد المصدر تعليقا على بيان رئاسة الجمهورية وتصريح رئيس الحكومة اثر وصول السفينة، بأنه لا جدوى من الشكوى اللبنانيّة إلى الأمم المتحدة لمطالبتها بالتدخّل لوقف عمليّات التنقيب الإسرائيليّة، ما دام الرئيس ميشال عون ممتنع عن توقيع المرسوم الخاص بتعديل حدود لبنان البحريّة.

ورأى مصدر مطّلع أنّ دخول السفينة "ENERGEAN POWER" لإنتاج الغاز الطبيعي إلى حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان و"اسرائيل" وقطعها الخط 29 لا يقاوم بالإدانة والتقدُّم بشكوى ضد "اسرائيل" أمام الأمم المتحدة، وإنما بتوقيع المرسوم الذي يراد منه تعديل الحدود البحرية للبنان، لتشمل الخط 29، بدلاً من الخط 23 الذي سبق للحكومة اللبنانية أن تقدّمت به عام 2011 للأمم المتحدة.

وشدّد المصدر تعليقا على بيان رئاسة الجمهورية وتصريح رئيس الحكومة اثر وصول السفينة، بأنه لا جدوى من الشكوى اللبنانيّة إلى الأمم المتحدة لمطالبتها بالتدخّل لوقف عمليّات التنقيب الإسرائيليّة، ما دام الرئيس ميشال عون ممتنع عن توقيع المرسوم الخاص بتعديل حدود لبنان البحريّة.

بينما الانظار تترقب بشكل اساس موقف حزب الله الذي كان قد هدد امينه العام السيد حسن نصرالله بخطوات ردعية في حال قررت "اسرائيل" الاعتداء على ثروات لبنان النفطية في البحر، لكن السيد حسن نصرالله ربط تهديده بشكل شبه كامل بقرار حاسم من الدولة اللبنانية تحدد عبره الحدود الفعلية للبنان، لكي يتعاطى الحزب مع هذه الحدود.

لكن موقف الحزب اليوم ستحكمه اعتبارات واضحة لعل اولها موقف واضح من قبل الدولة او المعنيين فيها يحدد خط الحدود الرسمي الذي تعترف به الدولة اللبنانية، وثانيا الذهاب بإتجاه قرار واضح ببدء عملية التنقيب عن النفط في البلوكات اللبنانية والاتفاق مع شركات لديها الجرأة القيام بذلك ذهاب الدولة الى مثل هذه القرارات سيعني حتما ان الحزب سيكون له موقف واضح من اي اعتداء اسرائيلي، ان كان عبر التلويح بالقوة او عبر استخدامه الفعلي لها. اما عدم قيام الدولة بأي من هذه الخطوات، فهذا لن يعني عدم اتخاذ الحزب اي خطوات عسكرية او امنية خلال المرحلة المقبلة اذ ان قرارا احاديا من الحزب لحماية الثروة الغازية سيظل احتمالا واردا.

من المتوقع ان يرد الاميركيون اليوم على الاستفسارات اللبنانية بشأن عودة الوسيط الاميركي للقيام بدوره، ومن المتوقع ان يكون الرد ايجابيا ما سيخفف من حدة الموقف الرسمي اللبناني بشكل كبير، اما في حال جاء الرد سلبيا او تأخر فإن الخطوات المتوقعة قد تكون تصعيدية ما سيتدحرج الى مناوشات بحرية.

لا شك بأن التطورات الاقليمية والداخلية توحي بأشهر ساخنة قد تكون عمليات التنقيب واستخراج النفط بالقرب من الشواطئ اللبنانية احدى دوافع سخونتها، لكن الاكيد ان الامور متروكة خلال الايام المقبلة للسياسة والديبلوماسية..