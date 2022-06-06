وثائقي من اليمن: الدريهمي.. حصار وانتصار (الجزء الاول)

العالم - خاص بالعالم

وفي مقدمة تلك الدول كيان العدو الاسرائيلي، حيث سعى بأذرعه في المنطقة الى محاولة السيطرة على السواحل اليمنية، لما تتميز به من موقعا استراتيجي وحيوي مهم، يؤثر على الحركة الملاحيىة والتجارية في العالم.

دولية الامارات هي الادات الاولى في تنفيذ التوجه الاسرائيلي، دخلت بعدد كبيرا من قواتها للسيطرة على السواحل اليمن ومؤانه، تحت مسمى اعادة الشرعية وتحرير الارض اليمنية اتخذت من عدن قاعدة انطلاق لها تجاه باب المندب والساحل الغربي لليمن.

وبعد ثلاث سنوات من الحرب الضارية على ايمن وجدت الامارات نفسها لم تحقق سوى الاخفاقات في اكثر من جبهة ووعلى اكثر من صعيد، الى ان جاء العام 2018 حينها اطلقت دول تحالف العدوان على اليمن عملية عسكرية واسعة، مستهدفة الدخول الى مدينة الحديدة والسيطرة على ميناءها.

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