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غروسي: يجب مواصلة العمل مع ايران من اجل التوصل الى حل نهائي للازمة النووية

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

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