بيروت توافق على دعوة الوسيط الأمريكي لإنهاء مفاوضات الترسيم

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ويأتي ذلك وسط استمرار الخلاف حول العديد من النقاط المتنازع عليها لاسيما ما يعرف بالخط تسعة وعشرين وحقل كاريش.

ما استدعى استنفارا سياسيا لبنانيا على اعلى المستويات حمّل خلاله وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بر ي الادارة الامريكية تداعيات ما قد ينجم.

هذا في وقت اكد حزب الله بانه سيكون خلف الدولة دعما ومساندة بما تقرره من اجراءات رادعة للاحتلال.



الاوساط المطلعة وضعت الخطوة الاسرائيلية في خانة اعلان حرب على لبنان من بوابة استفزازه بثرواته البحرية.



يشار الى ان ابرز النقاط المتنازع عليها بين لبنان وكيان الاحتلال في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية تتعلق بتاكيد لبنان على حقه في حقل قانا المتصل بما يعرف بالخط 23.



بالاضافة الى الخط 29 الذي ثبته الوفد العسكري اللبناني المفاوض كنقطة انطلاق للمفاواضات حول التنقيب بخرائط موثقة.

ومرسوم حمل الر قم٣٣ ٦٤ الذي ينتظر توقيع رئيس الجمهورية في وقت يستمر فيه ضغط الوسيط الامريكي اموس هو غشتاين على الجانب اللبناني للقبول بالتقاسم وليس الترسيم في مسعا غير بريء لجر لبنان الى تطبيع غير مباشر من البوابة الاقتصادية .

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