استمرار الإضراب العام للقضاة في تونس رفضاً لقرارات رئيس البلاد

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قاعات فارغة بلا متقاضين ولا هيئات قضائية و اعتصامات داخل مقرات الهياكل القضائية ارادها القضاة المضربون أولى ادوات الضغط على الرئيس قيس سعيد للتراجع عن قرار الاعفاء



الهياكل القضائية اقرت أيضا عدم الترشح لتعويض القضاة المعزولين إضافة إلى عدم الترشح لعضوية الهيئات الفرعية التابعة للهيئة الانتخابات.



بينما ساندت فروع من المحاماة واحزاب سياسية تحركات القضاة للتعبير عن معارضة رؤية سعيد لإصلاح المنظومة القضائية.



فيما تم منح المشاركين في الجولة الأولى من الحوار صلب اللجنة الاستشارية الاقتصادية و الاجتماعية مهلة اسبوع لتقديم تصوراتهم للاصلاحات الضرورية للبلاد.



قال رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ان الباب ما زال مفتوحا أمام انضمام الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره من المنظمات و الشخصيات الدعوة إلى الحوار.



الجولة القادمة من الحوار قد توضح بعض الغموض الذي يكتنف المسار برمته.

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