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متحدث الخارجية : سنرد بما يتناسب واي اجراء يصدر عن مجلس الحكام

متحدث الخارجية : سنرد بما يتناسب واي اجراء يصدر عن مجلس الحكام
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سترد بما يتناسب واي تطور قد يحدث في مجلس الحكام (التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية).

العالم - ايران

يتبع ...

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