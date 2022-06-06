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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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ايران.. غروسي يقول ان على ايران توضيح بعض الغموض في برنامجها النووي
غروسي: من المهم ان يتم الاستماع الى صوت الوكالة الدولية في كل مكان
غروسي: اسرائيل احد البلدان القليلة التي اختارت عدم التوقيع على معاهدة عدم نشر الاسلحة النووية
غروسي: اشعر من مسؤوليتي ان اواصل متابعة برنامج ايران النووي دون ان اي تدخل من الاخرين
غروسي: نشاط التخصيب في ايران نحن نقوم بمراقبتهم دائما في هذا المجال
غروسي: هناك مسالة وقت ليحصل الايرانيون على الكميات الكافية من اليورانيوم التي تؤهلهم لصنع القنبلة النووية
غروسي: هناك حد ادنى من التعاون وايران تعتبر احد الموقعين على المعاهدات الدولية النووية
غروسي: هناك حد ادنى من التعاون وايران التي تعتبر احد الموقعين على المعاهدات الدولية النووية
غروسي: يجب مواصلة العمل مع ايران من اجل التوصل الى حل نهائي للازمة النووية
غروسي: يجب مواصلة العمل مع ايران من اجل التوصل الى حل نهائي للازمة النووية
غروسي: اسرائيل احد البلدان القليلة التي اختارت عدم التوقيع على معاهدة عدم نشر الاسلحة النووية
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش
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