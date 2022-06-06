بدء اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

العالم - ايران

واعلنت البعثة الروسية في فيينا عن بدء الاجتماع وقالت ان القضايا الاساسية المدرجة في جدول الاعمال هي عبارة عن ايران واوكرانيا و AUKUS ( (اتفاقية أمنية ثلاثية بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة لتطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية) والتقرير السنوي وتقرير تنفيذ اجراءات الضمان وتقرير التعاون الفني وتنفيذ اتفاقية الضمان في كوريا الشمالية.

ومن المقرر ان يتحدث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في مؤتمر صحفي عن ايران واوكرانيا.

وكان المندوب الروسي في الوكالة رافائيل غروسي قد اعلن الاحد عن احتمال البحث حول البرنامج النووي الايراني في مجلس الحكام يوم الاربعاء.

واوردت وكالة "رويترز" الاسبوع الماضي تقريرا يقضي بان الدول الاوربية الثلاث الاعضاء في الاتفاق النووي المانيا وفرنسا وبريطانيا تعتزم مع اميركا تقديم مسودة قرار لاجتماع مجلس الحكام حول ما تصفه بـ "عدم تعاون ايران مع الوكالة الذرية" حسب زعمها.

وقد حذر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان من اصدار مثل هذا القرار من قبل مجلس الحكام، مؤكدا بان مسؤولية التداعيات الناجمة عن ذلك ستكون على عاتق هذه الدول.

يذكر ان مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن ايران توقفت قبل عدة اشهر بانتظار القرار السياسي من اميركا.

ويُشار ايضا الى ان الادارة الاميركية ومنذ بداية المفاوضات سعت بدلا عن تقديم مبادرات عملية للتقدم بالمفاوضات، لاتهام الاخرين بابطاء مسيرة المفاوضات او خلق عقبات امامها.

وبعد توقف المفاوضات سعت الدول الغربية خاصة اميركا في سياق حربها الاعلامية والنفسية لالقاء اللوم على ايران بتبريرات مختلفة بدلا عن العمل بالتزاماتها لاحياء الاتفاق النووي.