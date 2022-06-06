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غروسي : نقوم بمراقبة نشاطات التخصيب في ايران عن كثب 

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، انه بالنسبة لنشاط التخصيب في ايران نحن نقوم بمراقبتهم دائما في هذا المجال .

العالم - ايران

ودعا غروسي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين ايران الى ان تواصل العمل مع الوكالة الدولية وتوضح بعض الغموض في برنامجها النووي، واضاف : يجب مواصلة العمل مع ايران من اجل التوصل الى حل نهائي للازمة النووية .

وزعم ان هناك مسالة وقت ليحصل الايرانيون على الكميات الكافية من اليورانيوم التي تؤهلهم لصنع القنبلة النووية وتابع قائلا في نفس الوقت ان نشاط التخصيب في ايران نحن نقوم بمراقبتهم دائما في هذا المجال .

وقال : اشعر من مسؤوليتي ان اواصل متابعة برنامج ايران النووي دون ان اي تدخل من الاخرين .

يتبع ..

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