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بيان المرجعية وشرعية الانتخابات البحرينية

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

منذ انتخابات اكتوبر/ تشرين الاول من العام 2002، والتي اعادت احياء البرلمان البحريني بعد تعليقه طوال 27 عاماً، وحتى اليوم لم يضطلع مجلس النواب بدوره التشريعي، لان النظام حوّله الى اداة من ادواته.

خاص بالعالم

ويضع الدستور الذي اصدره الملك حمد قيوداً على دور البرلمان كسلطة موازية للسلطة التنفيذية.

اين هذه القيود القانونية وقلة خبرة النواب وهشاشة قاعدة الدعم الشعبي، جعلت مجلس النواب شكلياً ولا ينتج حلولاً للازمات التي تتخبط بها البلاد.

ولان تجربة البحرينيين مع المجالس النيابية هي مريرة، لذلك كانت في مرات سابقة المقاطعة الشعبية للانتخابات كبيرة ولافتة.

وحتى لا يلدغ البحرينيون من جحر النظام مرة اخرى، والذي يحاول ترويج شرعية هذه الانتخابات، كانت المرجعية الشرعية البحرينية واضحة في موقفها: "اما انتخابات تحل مشكلة الشعب، واما مقاطعة شعبية لها".

يناقش برنامج "حديث البحرين" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة:

من العاصمة البحرينية المنامة، النائب البحريني السابق علي العشيري

من العاصمة البريطانية لندن، الناشط السياسي البحريني علي الفايز

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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