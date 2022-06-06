نائب الخارجية بحكومة الانقاذ اليمنية: هذه مبادرتنا لأهلنا في تعز

العالم- اليمن

وقال العزي في تغريده له على " توتير" نحن أمام مرتزقة يعيشون على معاناتنا وليس لديهم أدنى إحساس بهموم الوطن والمواطن.

وأضاف " انما إذا استمرت لغاجة المرتزقة وكان لدى أهلنا في تعز أي شك في ما نقول فسنقوم من طرف واحد بفتح الثلاث الطرق رغم مخاطر الفتح الأحادي ولكن فدا لعيون أهلنا في تعز واليمن ككل إلا إذا عذرونا فهذا كرم منهم لجيشهم ولجانهم.

وتابع "الهدنة للتخفيف وليست للحل الجذري قبلنا فتح المطار لوجهتين فقط مع كونها لاتخفف ولا واحد بالألف من معاناة الناس بينما يرفض المرتزقة فتح3طرق تختصر المعاناة (5ساعات -30دقيقة) إنه الاصرارعلى التعطيل والمتاجرة بمعاناة تعز خاصة وأن الهدنة لم تسم طريقا بعينه ونصت فقط على فتح طرق وليس كل الطرق

وقال العزي " يتحدث المرتزقة في قنواتهم ان الاتفاق نص على فتح كل الطرق الرئيسية وهذا يؤكد ان ما مع أبتهم علم ولعل التحالف لم يطلعهم على الاتفاق لذلك مناسب نغششهم بمعلومتين

1- لم تنص الهدنة على فتح كل الطرق كما تقولون وانما فتح طرق فقط دون اي تسمية أوتحديد ومش في تعز وحدها

٢- لايسمح باشتراطات جديدة