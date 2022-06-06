السفير الروسي في روما: موقف السلطات الإيطالية من روسيا غير ودي

العالم- روسيا

وجاء في بيان صدر عن السفارة الروسية: "ركز السفير بدوره على عدد من التصريحات غير المقبولة من قبل مسؤولين إيطاليين رفيعي المستوى بشأن روسيا وقيادتها. وشدد على أن الخط الدعائي الذي يسود الإعلام الإيطالي يمكن اعتباره غير ودي. ودعا إلى ضبط النفس والتوازن، وهما أمران تقليديان بالنسبة للسياسة الخارجية الإيطالية، من أجل المصالح طويلة الأجل المتمثلة في الحفاظ على العلاقات الإيجابية والتعاون بين الشعبين الروسي والإيطالي. كما تم تقديم توضيحات فيما يتعلق بمقترحات إيطاليا لإنهاء الصراع في أوكرانيا والدعوات إلى إلغاء حظر تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية".

وتم استدعاء رازوف إلى وزارة الخارجية الإيطالية حيث عبرت الوزارة له عن معارضتها للتصريحات بزعم أنها "غير مقبولة ومهينة" من قبل وزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بالسلطات ووسائل الإعلام الإيطالية.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الأمين العام للوزارة، إيتوريه سيكويه، رفض الاتهامات بالفجور التي وجهتها الخارجية الروسية مؤخرا إلى عدد من المسؤولين الإيطاليين ووسائل الإعلام الإيطالية. كما رفض سيكويه "الاتهامات بتورط وسائل الإعلام الإيطالية في الحملة الإعلامية المعادية لروسيا".