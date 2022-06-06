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دول أوروبية بضغط صهيوني تقود الوكالة الدولية إلى اتجاه خطير

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

مرة أخرى تؤكد إيران بأن التهديدات الغربية لن تجدي نفعا محملة وعلى لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان المتبنين لمشروع قرار معاد لإيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولية عن تداعيات تهديداتهم.

العالم - خاص بالعالم

أمير عبد اللهيان اشار في تغريدة على تويتر، الى مشاوراته مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التي تناولت مفاوضات إلغاء الحظر، وسبل مواصلتها.

وقال إن المتبنين لمشروع القرار المعادي لإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لو واصلوا أسلوب التهديد فسيكونون مسؤولين عن تداعيات ذلك مشيرا إلى أن الاتفاق في متناول اليد لو تحلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بالواقعية.

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي محمود عباس زاده مشكيني قال إنه لا يعتقد بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد أن تلعب بمصداقيتها من خلال إصدار قرار ضد إيران. مشيرا إلى أن الغرب يعلم أن صدور مثل هذه القرارات ضد إيران غير ملزم.

مشكيني أكد أن بعض الدول الأوروبية، وبضغط من اللوبي الصهيوني، تقود الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتجاه خطير، مؤكدا أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان دائما قائما على البروتوكولات ولم يكن لدى أي من الدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التعاون اللازم بالمستوى الذي كان لدى إيران.

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على ضرورة مواصلة العمل مع ايران من اجل التوصل الى حل نهائي للازمة النووية زاعما في مؤتمر صحفي بأن ما حصلت عليه الوكالة الذرية من إيران معلومات غير كافية وعليها الاستمرار في تقديم التوضيحات اللازمة

وقال غروسي:"على ايران ان تواصل العمل مع الوكالة الدولية حيث إن من واجب ايران ان توضح بعض الغموض في برنامجها النووي، فما حصلنا عليه من إيران معلومات غير كافية وعليها الاستمرار في تقديم التوضيحات اللازمة، لكن في الوقت نفسه يجب مواصلة العمل مع ايران من اجل التوصل الى حل نهائي للازمة النووية".

هذا ويناقش مجلس محافظي حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مشروع قرار غربي ضد إيران ويدعو نص القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يدعو طهران الى التعاون الكامل مع الوكالة الذرية.

فيما اعتبرت روسيا والصين أن تصويتا كهذا من شأنه عرقلة عملية المفاوضات مع إيران.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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