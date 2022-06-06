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الناتو يجري مناورات جوية في سماء دول البلطيق

الناتو يجري مناورات جوية في سماء دول البلطيق
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

بدأت القوات الجوية لحلف الناتو والدول الشريكة له تنفيذ مناورات عسكرية في سماء دول البلطيق.

العالم- اوروبا

وجاء في بيان صدر عن مركز الخدمة الصحفية لمقر قوات الدفاع الإستونية، اليوم الاثنين، أنه بدأت تدريبات للقوات الجوية لحلف شمال الأطلسي والتي تحمل اسم "Ramstein Alloy" وستستمر لمدة 4 أيام، والغرض الرئيسي منها هو ضمان أمن المجال الجوي لدول البلطيق، وإجراء الاتصالات وإجراءات التحكم. كما سيتم التدرب على حالات فقدان الاتصال ومرافقة الطائرات وتحديد عمليات البحث والإنقاذ".

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى المقاتلات الفرنسية والإسبانية، المتمركزة في قاعدة "إيماري" الجوية في إستونيا و"سيولياي" في ليتوانيا، ستشارك في المناورات المقاتلات الفنلندية والألمانية والسويدية والتشيكية والبريطانية والتركية".

وتقام تدريبات "Ramstein Alloy"، منذ عام 2008، بواقع 3 مرات في السنة، وتقوم طائرات الناتو المقاتلة بمهمة دورية لحماية المجال الجوي لدول البلطيق.

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