الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٣:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: لقد اعطينا توضيحات كافية للوكالة الدولية وغروسي ليس لديه الارادة الجادة لوصف اجوبة ايران بانها مقنعة

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غروسي مؤسس اكثر التقارير مسيسا للوكالة الدولية ضد إيران

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد برد حازم على أي استفزاز من كوريا الشمالية

أنقرة تبحث مع كييف ضمان عودة سفن تجارية تركية عالقة

حماس: قانون الطوارئ للاحتلال بالضفة الغربية باطل

بعد الإساءة للنبي.. متجر كويتي يزيل البضائع الهندية

خطر الاستيطان يهدد اكثر من 600 دونم غرب الخليل