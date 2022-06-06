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رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند الى ادعاءات الكيان الاسرائيلي فقط وقرار مجلس الحكام لن يوجد وضعا جديدا

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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