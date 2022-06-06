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اسلامي: غروسي لا ارادة جادة لديه لوصف ردود ايران بالمقنعة

اسلامي: غروسي لا ارادة جادة لديه لوصف ردود ايران بالمقنعة
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، يوم الاثنين، ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ارادة جادة لديه لوصف ردود إيران بالمقنعة.

العالم - ايران

وقال محمد اسلامي، يوم الاثنين، ان الردود التي قدمناها حتى الآن على تساؤلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستفساراتها، كانت دقيقة.

الوكالة الذرية تستند للتقارير الاستخباراتية للكيان الصهيوني

وأضاف اسلامي في مقابلة مع قناة الجزيرة: لا توجد إرادة جادة لدى رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لوصف ردود ايران بالمقنعة.

وتابع: أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند الى التقارير الاستخباراتية لأعدائنا وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني الموقت.

وأكمل: ان القرار الذي يسعى البعض لطرحه في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لن يوجد وضعا جديدا، فعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان توقف التغلغل المسيس داخلها، وأن تلتزم بقوانينها.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تستنكر الهجمات على منشآت ایران

ولفت رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تستنكر الهجمات على منشآتنا، وهذا محل تساؤل كبير؟ مؤكدا ان السلاح النووي لا مكان له في استراتيجياتنا، وأن ما يقال انما هو مجرد اتهامات مغرضة.
يتبع..

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