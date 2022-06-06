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السودان : ضبط معمل لتزييف العملة المحلية والأجنبية في شمبات

السودان : ضبط معمل لتزييف العملة المحلية والأجنبية في شمبات
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

تمكّنت مباحث قسم شرطة الأزهري غرب، من ضبط معمل لتزييف العملة، فئة الخمسمائة جنيه والمائة دولار، وتزوير المستندات الرسمية، داخل شقة بضاحية شمبات ببحري، والقبض على المتهم بعد مُحاولته الهرب بواسطة عربة، بعد عملية بيع وشراء بمنطقة الإنقاذ جنوبي الخرطوم.

العالم _ افريقيا

وقال اللواء شرطة محمود سليمان محمد عيسى، مدير شرطة محلية جبل أولياء، إنّه ورود بلاغٌ لقسم شرطة الأزهري غرب، يفيد فيه الشاكي أنه أثناء إجراءه لعملية بيع لخراف بشارع الهوا بالإنقاذ، اشتبه بالعملة المقدمة له من قِبل المشتري، وعند ملاحظة المتهم لذلك، حاول الهرب بواسطة سيارته وبمُلاحقة البائع ومساعدة شرطي كان متواجداً بالموقع تم القبض على المتهم، وبتفتيش المركبة بالقسم، تم العثور على (110,000) جنيه مزيفة فئة الخمسمائة، وبالتحري الميداني أقرّ المتهم بالتهمة المُوجّهة إليه، وبالمزيد من التحريات أرشد المتهم على معمل يمارس فيه عمليات التزييف والتزوير بمنطقة شمبات ببحري.

وأشار اللواء محمود إلى أنه تم تشكيل فريق من المباحث تحت إشراف رئيس القسم لرصد الموقع ومراقبته، وباتخاذ الإجراءات القانونية بإصدار أمر التفتيش، تمت مداهمة الشقة، حيث تم ضبط أكثر من مليون جنيه سوداني وألفي دولار مُزيّفة وعدد من الشيكات المصرفية وقسائم زواج ورخص قيادة مُزوّرة، والعثور على أدوات التزييف من طابعة إسكنر وأحبار وحقن ومشارط وقطّاعات.

وأضاف مدير شرطة محلية جبل أولياء أن المتهم يتّخذ مواقع مختلفة من أطراف العاصمة والولايات وتجار الأنشطة المشبوهة من المخدرات والأسلحة لتسويق العُملة المُزيّفة.

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