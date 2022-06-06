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عبداللهيان: لن نتخلى في المفاوضات عن حقوق الشعب الإيراني

عبداللهيان: لن نتخلى في المفاوضات عن حقوق الشعب الإيراني
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

صرح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الاثنين، أننا لن نتخلى في المفاوضات عن حقوق الشعب الإيراني، ولن نتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في قضية فلسطين.

العالم - ايران

ولدى استقباله الفصائل الفلسطينية واللبنانية المشاركة في مراسم الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (رض)، يوم الاحد، أشار حسين أمير عبداللهيان الى ان قضية فلسطين والقدس لها مكانة استراتيجية خاصة في فكر الامام الخميني (رض) ورؤاه، مصرحا: كان سماحة الامام الخميني (رض) يعتبر فلسطين الاولوية الاولى للعالم الاسلامي.

وأكد أمير عبداللهيان أن الإمام الخامنئي كذلك وامتدادا لرؤى الامام الخميني (رض)، يولي اهتماما خاصا بقضية تحرير فلسطين، ويؤمن بتحرير كل أرض فلسطين من احتلال الصهاينة الإجراميين.

وأشار وزير الخارجية الإيراني الى دعم إيران الشامل للمقاومة الفلسطينية، لافتا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورغم كل الضغوط، لن تتنازل عن مواقفها المبدئية.

يتبع..

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