الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

عبيدات: ايران وفي اطار دعمها لحركات التحرر نجحت بان توجد حزاما وتشكل محورا يمتد من طهران الى سوريا ولبنان واليمن والعراق وفلسطين

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. ترقّب وحذر لإعلان بدء العملية العسكرية التركية داخل الأراضي السورية

مجلس الأمن الروسي يعتبر استمرار النزاع في قره باغ "مصلحة" لواشنطن

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 06-06-2022

في يوم البيئة العالمي.. شاهد..اطلاق سراح صقر بعد تعافيه في غابات زنجان الإيرانية

التهديدات التركية بعدوان جديد على شمال سوريا

التاكيد على ضرورة التوافق لاجراء انتخابات تقبل بنتائجها كافة الأطراف الليبية