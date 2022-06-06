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عبيدات: لو كانت ثورة الامام الخميني فقط ثورة روحية ومنعزلة عن الجانب العلمي لما وجدتها حققت كل هذه الانجازات

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

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