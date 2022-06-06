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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 06-06-2022

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

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