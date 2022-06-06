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نائب الامين العام لحزب الله: ندعو الدولة إلى الضغط أكثر في مسألة ترسيم الحدود البحرية والاعلان ما اذا هناك انسدادا في المفاوضات او انها قد انتهت

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

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