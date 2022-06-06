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الشيخ قاسم: حزب الله تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات وهو يشجعها على الإسراع في ذلك لأنه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلَّقا

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

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