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وزارة الدفاع الروسية تهيب بالعسكريين الأوكرانيين إلقاء سلاحهم

وزارة الدفاع الروسية تهيب بالعسكريين الأوكرانيين إلقاء سلاحهم
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أهابت وزارة الدفاع الروسية بالجنود والضباط الأوكرانيين عدم الدفاع عن نظام كييف والاستسلام حفاظا على أرواحهم، بضمان الجيش الروسي لهم عودتهم إلى ذويهم سالمين.

العالم- روسيا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف: "نعتبر أن الجنود الأوكرانيين الذين رفضوا الدفاع عن نظام كييف المنبوذ والذي يقوده النازيون هو الشيء الوحيد الصحيح الذي يجب فعله وليس التخاذل، لاسيما وأنهم بذلك قد حافظا على حياتهم".

وتابع: "نهيب بجميع العسكريين ومنتسبي تشكيلات الدفاع الإقليمية في أوكرانيا الكف عن المقاومة الطائشة حفاظا على حياتهم".

وأكد أن "القوات الروسية من جانبها تضمن لجميع العسكريين الأوكرانيين الذين يلقون أسلحتهم طواعية المعاملة الإنسانية والعودة إلى ذويهم سالمين".

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