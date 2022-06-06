وزارة الدفاع الروسية تهيب بالعسكريين الأوكرانيين إلقاء سلاحهم

العالم- روسيا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف: "نعتبر أن الجنود الأوكرانيين الذين رفضوا الدفاع عن نظام كييف المنبوذ والذي يقوده النازيون هو الشيء الوحيد الصحيح الذي يجب فعله وليس التخاذل، لاسيما وأنهم بذلك قد حافظا على حياتهم".

وتابع: "نهيب بجميع العسكريين ومنتسبي تشكيلات الدفاع الإقليمية في أوكرانيا الكف عن المقاومة الطائشة حفاظا على حياتهم".

وأكد أن "القوات الروسية من جانبها تضمن لجميع العسكريين الأوكرانيين الذين يلقون أسلحتهم طواعية المعاملة الإنسانية والعودة إلى ذويهم سالمين".