وزير الطاقة الجزائري: مستعدون لتطوير إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية في موريتانيا

العالم _ افريقيا

وأشار الوزير الجزائري، خلال جلسة عمل مع نظيره عبد السلام محمد صالح، في نواكشوط، إلى أهمية تطوير التعاون في قطاع المناجم وتثمين الموارد المعدنية، "الذي يعد من بين مجالات التعاون الواعدة بالنظر إلى ما يزخر به البلدان من موارد منجمية غنية سيؤدي تطويرها وحسن استغلالها إلى المساهمة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدين"، وفق تعبيره.

من جانبه قال وزير الطاقة عبد السلام ولد محمد صالح إن الوضعية الحالية للسوق البترولية العالمية تشكل عبئا اقتصاديا، مضيفا أنه في هذا الإطار تأتي الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون المثمر في مجالات البترول والغاز والطاقة والمعادن مع الجزائر سبيلا إلى تأمين الامدادات من الطاقة.

وأضاف ولد محمد صالح أن "الزيارة ستضيف لبنة جديدة في مجال العلاقات الأخوية، حيث ستعمل الفرق الفنية المشتركة بين البلدين، على الرفع من مستوى التعاون في مجالات الطاقة والمناجم، كما سيتم عرض فرص تجسيد ذلك عبر التوقيع على مذكرات التفاهم وإنشاء الفرق الفنية المتخصصة الكفيلة بمتابعة العمل المشترك وتجسيده على أرض الواقع".