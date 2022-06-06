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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لن ننسی
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رويترز: الرئيس التونسي يدعو وزيرة العدل لخصم أيام من أجور القضاة ويهدد بعقوبات أخرى ضدهم بعد أن بدأوا إضرابا لأسبوع
أ ف ب: حزب المحافظين يبدأ التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
الشيخ قاسم: حزب الله تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات وهو يشجعها على الإسراع في ذلك لأنه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلَّقا
الشيخ قاسم: أن نبقى نترجى الأميركيين وأن نبقى بانتظار أن يمنُّوا علينا بزيارة أو زيارتين ويقدموا اقتراحات غير واقعية ٍلا تنسجم مع حقوقِ لبنان
نائب الامين العام لحزب الله: ندعو الدولة إلى الضغط أكثر في مسألة ترسيم الحدود البحرية والاعلان ما اذا هناك انسدادا في المفاوضات او انها قد انتهت
نائب الامين العام لحزب الله: مستعدون للتحرك بالوسائل المناسبة اذا قال لبنان إن العدو ينتهك حقوقه البحرية
عبيدات: الامام الخميني (رض) نجح في تحويل الثورة الاسلامية في ايران من ثورة محلية الى ثورة على مستوى المنطقة والاقليم والعالم
عبيدات: ايران تعاملت مع القضية الفلسطينية من منطلق مبدئي وحق الشعب الفلسطيني في التحرير واستعادة اراضيه
عبيدات: القضية الفلسطينية بالنسبة للامام الخميني (رض) كانت قضية مركزية في فكر الامام
عبيدات: ايران تحولت اليوم الى قوة اقليمية كبيرة جدا
رويترز: الرئيس التونسي يدعو وزيرة العدل لخصم أيام من أجور القضاة ويهدد بعقوبات أخرى ضدهم بعد أن بدأوا إضرابا لأسبوع
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش
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