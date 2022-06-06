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الخارجية التركية تستدعي السفير الإيطالي

الخارجية التركية تستدعي السفير الإيطالي
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مصدر دبلوماسي تركي، أن وزارة الخارجية استدعت السفير الإيطالي لدى أنقرة على خلفية مظاهرة لأنصار حزب "العمال الكردستاني" في روما.

العالم-تركيا

وقال: "تمت دعوة السفير الإيطالي في أنقرة جورجيو مارابودي إلى وزارتنا اليوم للتعبير عن استيائنا من مظاهرة حزب العمال الكردستاني المحظور في روما السبت، والتي تم فيها وضع رموز للحزب وصور لزعيمهم الإرهابي".

وأشار إلى أنه "خلال الاجتماع، تم الإعراب عن عدم الرضا إزاء انتشار الدعاية السوداء لحزب العمال الكردستاني في المجال العام، وأنشطته تحت غطاء المنظمات غير الحكومية، ومنح البلديات الإيطالية الجنسية الفخرية للإرهابيين".

وبدأ النزاع المسلح مع "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا عام 1984 واستؤنف في عام 2015، وحسب المصادر الرسمية التركية، توجد قواعد للحزب في شمال العراق، وتنفذ القوات المسلحة التركية ضدها عمليات جوية وبرية.

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الخارجية التركية تستدعي السفير الإيطالي

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