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البيت الأبيض: مستمرون بدعم السعودية

البيت الأبيض: مستمرون بدعم السعودية
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم السعودية للدفاع عن أراضيها بعد تعرضها لحوالي 500 هجوم بالصواريخ والمسيرات خلال السنة الماضية.

العالم-الامريكيتان

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس جو بايدن يعتبر السعودية شريكا مهما في مجموعة مبادرات سواء بالمنطقة أو على المستوى الدولي".

وكشفت وسائل إعلام أمريكية السبت الماضي، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المخططة إلى السعودية وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر تم تأجيلها إلى يوليو المقبل.

ونقلت شبكة "NBC News" عن مصادر قولها إن البيت الأبيض يخطط الآن للقيام برحلة أوسع إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل.

وفي السياق ذاته، قال دبلوماسي أجنبي ومسؤولان أمريكيان: "إن زيارة السعودية لن تتم في أواخر يونيو الجاري، مؤكدين في ذات الوقت أن الرحلة إلى إسرائيل قد تم تأجيلها أيضا"، وأضافوا أنهم علموا يوم الجمعة بخطط السفر المؤجلة.

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البيت الأبيض: مستمرون بدعم السعودية

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