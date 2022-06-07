مستشار قائد الثورة: قادرون على اعتراض 500 هدف جوي معادٍ بالتزامن معا

العالم - ايران

وقال العميد آراسته، في كلمته الاثنين، خلال مراسم اقيمت بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة 5 حزيران/يونيو 1963 ضد النظام الملكي البائد في مدينة ورامين جنوب العاصمة طهران: ان شهداء انتفاضة 15 خرداد (5 حزيران 1963) استشهدوا مظلومين لكنهم سقوا شجرة الثورة الاسلامية، التي أثمرت في عام 1357 ه.ق (1979 م).

ولفت العميد آراسته الى ان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والقوات العسكرية تراقب بيقظة كل تحركات الأعداء، وسيتم تدمير أي تحرك ينم عن الحماقة من العدو، مردفا القول: اليوم وببركة دماء شهداء انتفاضة 15 خرداد الطاهرة، نحن قادرون على تتبع واعتراض 500 هدف جوي معادٍ بالتزامن معا.

واضاف: ان الاسطول البحري الايراني سيستعرض قريبا في الحديقة الخلفية لاميركا.