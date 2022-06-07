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"قسد" ترفع العلم السوري على مواقعها في تل رفعت

الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

رفعت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، العلم السوري على مواقعها بمدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، بالتزامن مع التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في الشمال السوري.

العالم-سوريا

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن عدستها التقطت مشاهد لرفع قوات "قسد" العلم السوري على برج الإذاعة وسط تل رفعت.

وأوضحت أن "قسد" تسعى لإظهار تقارب مع دمشق عبر روسيا في ظل توجه القوات التركية لتنفيذ عملية عسكرية ضدها.

وأدعت أن قادة "قسد" عملوا على نقل أسرهم من تل رفعت إثر التصريحات الأخيرة حول توجه تركيا للسيطرة على المنطقة وطردهم منها.

ونقلت الوكالة عن "مصادر موثوقة"، أن نصف عوائل القياديين في "قسد" بمنطقة تل رفعت توجهوا لمدينة حلب التي يسيطر عليها الجيش السوري لا سيما حي الشيخ مقصود.

وكان "مظلوم عبدي" القائد العام لقوات "قسد" أكد انفتاح قواته للتنسيق مع الجيش السوري وطلب منه استخدام أنظمة الدفاع الجوي ضد الطائرات التركية.

يذكر أن الجيش السوري قد أرسل تعزيزات عسكرية إلى تل رفعت بالاتفاق مع الأكراد بمن فيهم "قسد"، على القبول بالانسحاب وتسليم النقاط العسكرية لقوات الجيش أو البقاء لمن يرغب بشرط رفع العلم السوري على كل المواقع التابعة لهم.

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