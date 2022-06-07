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تطبيع السعودية خيانة، حقل كاريش اللبناني، استعراضات مجلس التعاون

الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

من الإنكار إلى التحفظ، مرورا بالتلميح، وصولا إلى الإجهار. هكذا هي العلاقة بين السعودية والكيان الإسرائيلي. طائرات إسرائيلية في المطارات السعودية. زيارات وتعاون على كافة المستويات. فهل اقترب التطبيع الرسمي؟.

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وفي الشأن اللبناني وفي خضم الازمة السياسية والإقتصادية التي يعاني لبنان منها، يسعى كيان الإحتلال الإسرائيلي لإستغلال هذه الظروف لنهب الثروات النفطية اللبنانية في البحر. حفار إسرائيلي وصل إلى حقل كاريش اللبناني للبدء بالتنقيب عن الغاز، فيما حذرت بيروت من رد فعل قوي في حال البدء بالتنقيب قبل تسوية ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

هذا وفي كل مرة يجتمع مجلس التعاون، يخرج ببيانات تتضمن تهديدا هنا ووعيدا هناك، ومطالب في كافة الإتجاهات، وكلها للإستهلاك الإعلامي بحسب ما تقتضي الظروف طبعا. في إجتماعه الأخير هاجم المجلس إيران مكررا المزاعم حول الجزر الإيرانية الثلاث، ومطالبا أيضا بمشاركة دول المجلس في المفاوضات النووية. وهكذا كلام هو أفضل ما يمكن قوله في سياق الإستهلاك الإعلامي.

وكأن التطاول على الإسلام والرسول الأكرم بات وسيلة لدى قادة الدول لكسب التعاطف والتأييد. فبعد فرنسا ودول أوروبية أخرى، جاء دور الهند. مسؤول في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وهو حزب رئيس الحكومة ناريندرا مودي تطاول على الرسول الأكرم، ليثير موجة غضب عارمة حول العالم، وسط مطالبات باعتذار رسمي من حكومة مودي على هذا التطاول البشع.

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