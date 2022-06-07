صنعاء مثل يوسف.. بريئة من اغراءات الريال السعودي

العالم - نبض السوشيال

ذلك ما اشار اليه نائب الخارجية بحكومة حكومة الانقاذ في صنعاء حسين العزي الذي قال في تغريده له على " توتير": نحن أمام مرتزقة يعيشون على معاناتنا وليس لديهم أدنى إحساس بهموم الوطن والمواطن، مضيفا انه إذا كان لدى أهلنا في تعز أي شك في ما نقول فسنقوم من طرف واحد بفتح الثلاث طرق رغم مخاطر الفتح الأحادي ولكن فدا لعيون أهلنا في تعز واليمن ككل إلا إذا عذرونا فهذا كرم منهم لجيشهم ولجانهم.

واضاف العزي الى ان"الهدنة للتخفيف وليست للحل الجذري قبلنا فتح المطار لوجهتين فقط مع كونها لاتخفف ولا واحد بالألف من معاناة الناس بينما يرفض المرتزقة فتح 3 طرق تختصر المعاناة (5ساعات -30دقيقة) إنه الاصرار على التعطيل والمتاجرة بمعاناة تعز خاصة وأن الهدنة لم تسم طريقا بعينه ونصت فقط على فتح طرق وليس كل الطرق.

ان المرتزقة في اليمن يزعمون في قنواتهم ان الاتفاق نص على فتح كل الطرق الرئيسة، والحقيقة لم ان الهدنة لم تنص على فتح كل الطرق كما تزعمون وانما فتح طرق فقط دون اي تسمية أوتحديد وليس في تعز وحدها.

من جهة اخرى، قال اللواء الركن يحيى عبدالله الرزامي رئيس اللجنة العسكرية اليمنية الخاصة بنقاشات الأردن، لقد قدمنا مبادرة جدية بفتح ثلاث طرق في تعز بهدف انهاء معاناة المواطنين وتسهيل حركة المواطنين والمركبات بكل سلاسة، مستهجنا التصريحات التي تناقلتها وسائل إعلام مرتزقة العدوان على لسان المشاركين في المفاوضات من الطرف الآخر بادعائهم عرقلة الجانب الوطني للمفاوضات الجارية في الاردن.

وقال الرزامي: لايوجد تجاوب صريح من الطرف الآخر مع هذه المبادرة الأمر الذي يضع الكثير من التساؤلات حول نية واهداف الطرف الآخر من المفاوضات الجارية.

الاحد الماضي، أعلنت صنعاء تهيئة الاوضاع لفتح الطرق في محافظة تعز وطالبت الطرف الاخر على أن يقابل هذه المبادرة بالمثل ويتم فتح الطرق أمام المواطنين من جانبهم، ما يعد خطوة ايجابية الى الامام لاثبات حسن نية صنعاء بسحبها البساط من تحت ارجل تحالف العدوان السعودي وآلته الاعلامية.

خطوة صنعاء هذه جاءت قبل جولة ثانية من محادثات عمّان التي تشارك فيها وفود عسكرية لبحث فتح الطرق في تعز ومحافظات يمنية اخرى، حيث أكدت السلطات في صنعاء انها بادرت بالقيام بالتهيئة لرفع الحواجز الترابية، تمهيداً لفتح طريق من وسط شارع الستين مروراً عبر شارع الخمسين ومن ثم الأربعين وصولاً إلى مدينة النور وبير باشا داخل مدينة تعز.

وتأتي المبادرة بأشراف محافظ تعز صلاح بجاش الذي أكد أن المبادرة جاءت تنفيذا لتوجيهات قيادات صنعاء بفتح الطريق الاسفلتي بطول اثنى عشر كيلومتراً.

وطالب محافظ تعز الطرف الآخر على أن يقابل هذه المبادرة بالمثل ويتم فتح الطرق أمام المواطنين من جانبهم. وشدد بجاش أن ثمة محاولات سابقة من جانب سلطات صنعاء لفتح عدة معابر إلا أن تلك المحاولات قوبلت بمعارضة من قبل الطرف الآخر بالمدينة.

الحقيقة ان مماطلة المرتزقة ومن خلفهم تحالف العدوان السعواماراتي تنصب على وضع العراقيل امام مفاوضات عمّان لغاية في نفس دول العدوان ومرتزقتهم، ربما تنصب على سعيهم لايجاد ثغرة عسكرية تمكنهم من التقدم عسكرياً باتجاه منطقة الحوبان في محافظة تعز اليمنية، والواقعة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية.

لذلك من المؤكد ان ما يضمروه ينعكس بصورة مباشرة على الجولة الثانية من المشاورات التي انطلقت يوم أمس الاثنين، ويُفترض أن تنتهي أواخر الأسبوع الجاري.

في حلقة (نبض السوشيال) لهذا اليوم نتابع اهم التغريدات التي وصلت سطح موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول الهاشتاغ المنتخب لهذا اليوم (#كفايه_حصار_تعز_يامجرمون)، حيث غرد حساب عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن (محمد علي الحوثي) عدة تغريدات قال في احداها:

فتح الخطوط في تعز من قبل #صنعاء_الجمهورية يؤكدحب المواطن وحرصه عليه يؤكد ان مرتزقة العدوان هم من يحاصر تعز كمايحاصر دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي اليمن قاطبة

يؤكد ان الحصار كذبة فالمحاصر يعبر الطريق المفتوحة اي كانت بدون اي مبررات او تحفظات

#كفايه_حصار_تعز_يامجرمون

وفي تغريدة اخرى له، قال حساب عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن (محمد علي الحوثي):

ادعو ابناء تعز التظاهر امام الخطوط المفتوحة من قبلنا اذا كانوا غير خايفين من اعتداءات المرتزقة ودول العدوان فتقيم الوضع خاص بهم كونهم اعرف بمدى اجرام المرتزقة والدول الداعمة دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي

#كفايه_حصار_تعز_يامجرمون

غرد حساب الصحفية المصرية (رانيا العسال - rania alassal) قائلة:

#كفايه_حصار_تعز_يامجرمون

هاشتاج من صنعاء التى اتهموها بأنها تقف وراء حصار تعز لكن صنعاء مثل يوسف بريئة من اغواء الريال السعودى #رانيا

حساب الناشط اليمني (علي الروني - Ali al rwoni) غرد مشيرا الى قوة صنعاء دون غيرها من الواجهات اليمنية باستقلاليتها وامتلاك رايها وان سعيها لفتح الطرق يدل على امتلاك رايها دون الاخرين الذين لا يقدمون على شيء الا بأوامر مرؤوسيهم في خارج اليمن، قال علي في تغريدته:

ما تقوم به حكومة صنعاء من فتح الطرق في تعز يدل على امتلاكها قرارها بيدها اما ماتقوم به حكومه الفنادق من حصار لتعز ليس الا بقرار تحالف الشر. #كفايه_حصار_تعز_يامجرمون

غرد حساب الناشط (د.أسامة الحيدري) الذي عرف عن نفسه في ملفه الشخصي بانه (حوثي شيعي حسيني حيدري من ارض سام)، غرد قائلا:

#كفايه_حصار_تعز_يامجرمون

لمن مازلو منخدعين بالمرتزقه من ابنا تعز الم تستطيعو الى يومنا هذا التفريق بين الحق والباطل ومن هوا الذي معاكم ومن هوا الذي عليكم

غرد حساب الناشط (احسان زكي - Ehsanzaki) الذي نشر في ملفه الشخصي مقولة خالدة للشهيد قاسم سليماني (يقينا كله خير)،غرد احسان قائلا:

#كفايه_حصار_تعز_يامجرمون

شتان بين #صنعاء تريد الخير (كل الخير) لليمن ولأبناء #اليمن على كل شبر من ارضه.. وبين من يريد تمرير اجندة اعداء اليمن "المنقرضين" عاجلا او اجل.. المرتبطين بشبكة خيوط عنكبوت #واشنطن وتل ابيب ابتداء من مرتزقة اليمن الى محتليه (#مملكة_الرمال + #الامارات)..

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشطة (نبراس الهدى - Nepras alhuda21) التي كتبت في بروفايلها الشخصي عبارة (ألإيمان يمان والحكمة يمانية يا وطني الحبيب لا خوف عليك وعندك رجالٌ ٱولو قوّة وٱولو بأسٍ شديد... براكين غاضبة جارفة ستجرف كل عميل وغازي ومحتل!!!).. نشرت نبراس الهدى في تغريدتها تغريدة اخرى لحساب اليمني (هبود المهري) والتي قال فيها (رفض حزب الاصلاح كافة المقترحات لإعادة فتح الطرقات في تعز خلال المشاورات التي يرعاها المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن هانز جروندبيرج في العاصمة الإردنية عمّان .! والسبب الحقيقي وراء افشال فتح الطرقات في #تعز .. 11.2 مليار ريال ارباح الطرق البديلة تذهب لجيوب هوامير حزب الاصلاح).

#كفايه_حصار_تعز_يامجرمون