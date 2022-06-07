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جدل بالأردن بعد مشاركة وزير أسبق مع حاخام بلقاء في الإمارات

جدل بالأردن بعد مشاركة وزير أسبق مع حاخام بلقاء في الإمارات
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أثارت مشاركة وزير الأوقاف الأردني الأسبق، محمد نوح القضاة، في حفل شارك فيه كبير حاخامات المجلس اليهودي الإماراتي بأبو ظبي، ردود فعل واسعة من قبل نشطاء ومغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

العالم - الأردن

المشاركة التي تعود إلى شهر رمضان الماضي، أثارت صورها -التي تداولها مغردون- غضبا بين النشطاء في الأردن، في ظل رفضهم للتطبيع مع الاحتلال وممثليه في كل مكان، وفي ظل جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى.

وكانت مشاركة الوزير الأسبق ضمن ما يعرف في الإمارات بـ"يوم زايد للعمل الإنساني"، الذي يقام في الـ19 من رمضان كل عام.

الوزير أعرب عن رفضه للانتقادات التي وجهت له، وقال في بيان عبر حسابه بموقع فيسبوك: إنه "لم يكن في بيت الله ما يخالف عقائدنا أو قيمنا أو ثوابتنا، أو يُفرّق صفنا أو يُسيء -لا قدر الله- لأهلنا المرابطين الصامدين".

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