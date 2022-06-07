جدل بالأردن بعد مشاركة وزير أسبق مع حاخام بلقاء في الإمارات

العالم - الأردن

المشاركة التي تعود إلى شهر رمضان الماضي، أثارت صورها -التي تداولها مغردون- غضبا بين النشطاء في الأردن، في ظل رفضهم للتطبيع مع الاحتلال وممثليه في كل مكان، وفي ظل جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى.



وكانت مشاركة الوزير الأسبق ضمن ما يعرف في الإمارات بـ"يوم زايد للعمل الإنساني"، الذي يقام في الـ19 من رمضان كل عام.



الوزير أعرب عن رفضه للانتقادات التي وجهت له، وقال في بيان عبر حسابه بموقع فيسبوك: إنه "لم يكن في بيت الله ما يخالف عقائدنا أو قيمنا أو ثوابتنا، أو يُفرّق صفنا أو يُسيء -لا قدر الله- لأهلنا المرابطين الصامدين".